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«Коламбус» с Воронковым разгромно проиграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ

«Коламбус» с Воронковым разгромно проиграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2024, вторник. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пауэр (Петерка, Куинн) – 05:35 (5x3)     1:1 Оливье – 11:34 (5x5)     2:1 Бенсон (Йокихарью, Куинн) – 25:15 (5x5)     3:1 Кребс (Томпсон, Гилберт) – 30:40 (5x5)     4:1 Козенс (Бенсон, Байрэм) – 42:34 (5x5)     5:1 Самуэльссон (Петерка, Кребс) – 45:23 (5x5)     6:1 Обе-Кюбель (Лафферти, Байрэм) – 47:00 (5x5)    

В составе победителей забивали Оуэн Пауэр, Закари Бенсон, Пейтон Кребс, Дилан Козенс, Маттиас Самуэльссон и Николя Обе-Кюбель.

Единственную шайбу за «Колумбус» забросил Мэтью Оливье. Российский нападающий Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями в этой встрече, проведя на площадке 17 минут.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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