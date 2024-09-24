«Коламбус» с Воронковым разгромно проиграл «Баффало» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Оуэн Пауэр, Закари Бенсон, Пейтон Кребс, Дилан Козенс, Маттиас Самуэльссон и Николя Обе-Кюбель.

Единственную шайбу за «Колумбус» забросил Мэтью Оливье. Российский нападающий Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями в этой встрече, проведя на площадке 17 минут.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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