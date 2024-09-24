Игрок «Вашингтона» — об игре против Овечкина: это стало для меня настоящим открытием

Первый выбор «Вашингтон Кэпиталз» на драфте-2024 Терик Парашчак высказался о тренировках с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Это был суперкрутой опыт. Мой первый матч в тренировочном лагере был против Овечкина и он просто сбил меня с ног. Это стало для меня настоящим открытием. Когда я оказался в его звене, конечно, было немного нервно играть с таким человеком. Поэтому я старался отдать ему шайбу и просто делал всё, что мог», — приводит слова Парашчака Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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