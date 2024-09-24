Фёдор Свечков получил травму во время матча с «Флоридой» в предсезонном матче НХЛ

Российский нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков получил травму во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

Во втором периоде Свечков получил травму и покинул площадку после столкновения с игроком соперника. Вероятнее всего россиянин подвернул лодыжку. Свечков упал на лёд от боли, после чего его отвели в раздевалку и больше он не выходил на площадку в этой встрече.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

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