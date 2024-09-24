Фёдор Свечков получил травму во время матча с «Флоридой» в предсезонном матче НХЛ
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Российский нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Фёдор Свечков получил травму во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 04:34 (5x4) 2:0 Давьес (Беннинг, Джилес) – 07:36 (5x4) 3:0 Боквист (Боквист, Райнхарт) – 14:46 (5x4) 4:0 Форслинг – 16:15 (5x5) 4:1 Луккини – 17:51 (5x5) 5:1 Джилес (Давьес) – 36:40 (5x5) 6:1 Боквист (Гаджович) – 50:22 (5x5) 6:2 Стэмкос (Евангелиста, О'Райлли) – 56:03 (5x4)
Во втором периоде Свечков получил травму и покинул площадку после столкновения с игроком соперника. Вероятнее всего россиянин подвернул лодыжку. Свечков упал на лёд от боли, после чего его отвели в раздевалку и больше он не выходил на площадку в этой встрече.
Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
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