«Виннипег» объявил о продлении контракта с форвардом Перфетти

«Виннипег Джетс» объявил о достижении соглашения с нападающим Коулом Перфетти.

Как сообщает пресс-служба «Джетс», канадский форвард заключил с клубом новый двухлетний контракт со средней годовой зарплатой в размере $ 3,25 млн.

22-летний Перфетти, выбранный «Виннипегом» в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года, набрал 75 очков (29+46) в 140 играх за последние три сезона в составе команды.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Виннипег» набрал 110 очков и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего проиграл в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4). Одержав победу в первой игре серии со счётом 7:6, «Джетс» уступили в последующих четырёх — 2:5, 2:6, 1:5, 3:6.

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