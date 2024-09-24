«Монреаль» крупно обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Монреаль» обыграл соперника со счётом 5:0.

В составе победителей голами отметились Люк Так, Дэвид Савар, Эмиль Хейнеман, Джош Андерсон и Алекс Барре-Буле. Отметим, что в третьем периоде «Канадиенс» четырежды поразили ворота соперника.

Из россиян во встрече участие принял защитник «Филадельфии» Егор Замула.

Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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