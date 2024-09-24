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«Монреаль» крупно обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ

«Монреаль» крупно обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). «Монреаль» обыграл соперника со счётом 5:0.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2024, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Так (Дэвидсон) – 28:17 (5x5)     2:0 Савар (Дэвидсон, Хатсон) – 43:06 (5x5)     3:0 Хейнеман (Барре-Буле, Капанен) – 43:56 (5x5)     4:0 Андерсон (Руа, Майлу) – 45:39 (5x5)     5:0 Барре-Буле (Хейнеман, Капанен) – 57:45 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Люк Так, Дэвид Савар, Эмиль Хейнеман, Джош Андерсон и Алекс Барре-Буле. Отметим, что в третьем периоде «Канадиенс» четырежды поразили ворота соперника.

Из россиян во встрече участие принял защитник «Филадельфии» Егор Замула.

Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

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