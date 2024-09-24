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В НХЛ осталось всего два ограниченно свободных агента. Один из них — россиянин

В НХЛ осталось всего два ограниченно свободных агента. Один из них — россиянин
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В НХЛ осталось всего два ограниченно свободных агента – российский нападающий Никита Александров и американский голкипер Джереми Свейман.

Ранее сообщалось, что Александров подписал пробный контракт с «Сент-Луис Блюз» и находится в их тренировочном лагере.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.

Александров большую часть минувшего сезона отыграл в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Спрингфилде», где в семи матчах набрал семь очков. На его счету также 23 матча за «Блюз» и две результативные передачи. Хоккеист пропустил большое количество времени из-за травм.

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