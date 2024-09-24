Обладатель Кубка Стэнли продлил контракт с «Колорадо Эвеланш» на шесть лет

28-летний нападающий «Колорадо Эвеланш», обладатель Кубка Стэнли Логан О'Коннор продлил контракт на шесть лет с клубом. Таким образом, игрок сможет оставаться в команде до конца сезона-2030/2031. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

«Мы очень рады, что О'Коннор остаётся с нами. Он очень хороший хоккеист, который каждый вечер привносит энергию в команду. Его скорость и умение кататься на коньках делают его опасным игроком, и он один из тех, кто лучше всех забрасывает шайбы», — приводит слова генерального менеджера команды Криса Макфарланда пресс-служба клуба.

Напомним, несмотря на то, что хоккеист провёл всего 57 игр из-за травмы, на его счету рекордные в карьере 13 голов. Также О'Коннор выиграл Кубок Стэнли в 2022 году в составе «Колорадо».