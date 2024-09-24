«Возникла небольшая проблема». Буше о том, почему впервые сыграл только в матче со СКА

31-летний нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос о своём первом матче в нынешнем сезоне. Напомним, встреча «ястребов» со СКА закончилась поражением со счётом 4:1.

— Как чувствуете себя после первого матча в сезоне?

— Мои ноги ещё не совсем вернулись в игру, очевидно. Сложно пропускать весь тренировочный лагерь, а не играл я и вовсе с марта. Некоторые вещи в матче мне удались, некоторые не очень. Мне определённо нужно становиться лучше.

— Ожидалось, что вы выйдете на лёд чуть раньше.

— Да, но возникла небольшая проблема. Но сейчас я вернулся, чувствую себя хорошо. В матче со СКА не было никаких проблем, это хороший знак. Очень рад вернуться, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Рид Буше отсутствовал из-за травмы. «Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем уступил в четырёх матчах кряду. Игра со СКА стала для омичей пятой проигранной подряд.