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Шайба Кузнецова помогла «Калгари» обыграть «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в гостях

Шайба Кузнецова помогла «Калгари» обыграть «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в гостях
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2024, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузнецов (Поспишил, Юбердо) – 07:01 (5x5)     0:2 Манта (Юбердо) – 18:22 (5x5)     0:3 Андерссон (Юбердо, Манта) – 27:01 (5x4)     0:4 Коронато (Кирклэнд, Гонзек) – 28:02 (5x5)     1:4 Хайман (Макдэвид, Каннок-Лейперт) – 37:15 (5x5)     2:4 Хофенмайер (Перри, Кемп) – 40:56 (5x5)     2:5 Коронато (Гонзек, Кирклэнд) – 41:28 (5x5)     2:6 Кирклэнд (Дуэр) – 44:08 (5x5)     3:6 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 52:44 (5x4)    

В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский защитник Ян Кузнецов, ещё по разу отличились Энтони Манта, Расмус Андерссон и Джастин Кирклэнд, также дубль в свой актив записал Мэтт Коронато.

У хозяев голы забивали Зак Хайман, Ноэль Хофенмайер и Коннор Макдвид, у которого также голевая передача. Леон Драйзайтль также записал в свой актив ассист.

Напомним, параллельно в Торонто играли между собой второй матч другие составы команд. Там «Калгари» также победил, разгромив «Эдмонтон» со счётом 6:1.

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