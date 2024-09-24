Шайба Кузнецова помогла «Калгари» обыграть «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем в гостях

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский защитник Ян Кузнецов, ещё по разу отличились Энтони Манта, Расмус Андерссон и Джастин Кирклэнд, также дубль в свой актив записал Мэтт Коронато.

У хозяев голы забивали Зак Хайман, Ноэль Хофенмайер и Коннор Макдвид, у которого также голевая передача. Леон Драйзайтль также записал в свой актив ассист.

Напомним, параллельно в Торонто играли между собой второй матч другие составы команд. Там «Калгари» также победил, разгромив «Эдмонтон» со счётом 6:1.