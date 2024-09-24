Гол Мироманова и ассист Кузьменко помогли «Калгари» разгромить «Эдмонтон» дома

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошёл на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). «Калгари» обыграл соперника со счётом 6:1.

В составе победителей голами отметились Назем Кадри, Даниил Мироманов. Также на счету форварда Коннора Зари и российского нападающего Егора Шаранговича дубли.

В составе «Эдмонтон Ойлерз» голом отличился нападающий Майк Хоффман.

Напомним, параллельно в Эдмонтоне играли между собой второй матч другие составы команд. Там «Калгари» также победил со счётом 6:3.

Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.