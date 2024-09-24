Гол Мироманова и ассист Кузьменко помогли «Калгари» разгромить «Эдмонтон» дома
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», который прошёл на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). «Калгари» обыграл соперника со счётом 6:1.
НХЛ — предсезонные матчи
24 сентября 2024, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хоффман (Глисон, Арвидссон) – 07:55 (5x5) 1:1 Кадри (Уигар, Мироманов) – 08:42 (5x5) 2:1 Зари (Баклунд, Коулман) – 25:14 (5x5) 3:1 Зари (Кузьменко, Владарж) – 29:12 (5x4) 4:1 Мироманов (Зари, Баклунд) – 34:20 (5x5) 5:1 Шарангович (Кадри) – 38:21 (5x5) 6:1 Шарангович (Мортон) – 44:15 (4x5)
В составе победителей голами отметились Назем Кадри, Даниил Мироманов. Также на счету форварда Коннора Зари и российского нападающего Егора Шаранговича дубли.
В составе «Эдмонтон Ойлерз» голом отличился нападающий Майк Хоффман.
Напомним, параллельно в Эдмонтоне играли между собой второй матч другие составы команд. Там «Калгари» также победил со счётом 6:3.
Следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.
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