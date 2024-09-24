Капитан и защитник СКА Александр Никишин заявил, что пошёл на понижение зарплаты. По его словам, с бонусами он может получить больше.

«Подтверждаю, что я пошёл на понижение зарплаты. Но, знаете, какие-нибудь каналы могут писать, почему это. В общем, мне это компенсировали в очень хорошие бонусы. Я могу заработать больше, чем за пять лет. Думаю, кто-то расскажет, что это за сумма. Буду к этому стремиться. Для меня это дополнительная мотивация», — приводит слова Никишина «ВсёПроСпорт».

Напомним, вчера, 23 сентября, СКА объявил о подписании контракта с американским защитником Тони Деанджело. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.