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«Допускать такое неприемлемо». Буше рассказал, что его не устроило в матче со СКА

«Допускать такое неприемлемо». Буше рассказал, что его не устроило в матче со СКА
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше после поражения от СКА (1:4) заявил, что его не устроила игра звена с Линденом Веем и Коулом Касселсом.

«Нам нужно играть все 60 минут, полностью. Наше звено [c Веем и Касселсом] сегодня сыграло не лучшим образом, у каждого из нас «-3». Допускать такое неприемлемо. Первое звено должно вести за собой, быть у руля команды. Но пара ошибок дорого нам обошлась. И всё же мы до конца были в игре», — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем уступил в четырёх матчах кряду. Игра со СКА стала для омичей пятой проигранной подряд.

Полную версию интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
Эксклюзив
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
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