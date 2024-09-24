Карпухин: игрок «Спартака» побежал меня убивать, я предложил ему скинуть перчатки

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 Б) и оценил ситуацию с игроком «Спартака» Александром Беляевым.

— Два с половиной периода у нас ничего не получалось. Очень рады, что удалось сравнять счёт и взять одно очко. Хотелось победить, но даже этот результат по такой игре — это хорошо. Не знаю, что с нами произошло. Эта игра не похожа на те матчи, которые у нас были до этого. Раньше чётко прослеживалось, кто и что делает, но в этом матче был хаос, небольшой рассинхрон. Тренерский штаб укажет нам на ошибки, и в следующем матче мы выйдем во всеоружии.

— Шайба Никиты Тертышного помогла команде вернуться в игру?

— Конечно, забитые голы всегда придают классные эмоции, и лавка оживилась. Когда ты не забиваешь, то и арена затухает, болельщики тоже ждали шайб. А тут раз — и забили, и потом ещё второй гол. Жалко только, что не довели до победы.

— Что у вас случилось с игроком «Спартака» Александром Беляевым в третьем периоде?

— Игровой момент. Предложил ему выплеснуть эмоции, он отказался. Потом он побежал на меня сломя голову, скажем так, убивать. Я сыграл на противоходе, он пролетел мимо. Предложил ему скинуть перчатки, он не согласился. Судья трактовал это как блокировку с моей стороны. Я подъехал, и спасибо, что он разъяснил. Сказал мне, что он должен был как-то реагировать, потому что я схватил игрока «Спартака». Судье виднее, — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

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