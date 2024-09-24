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Амур — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Амур» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 24 сентября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальневосточная команда после шести матчей набрала четыре очка и располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова проиграли две последние встречи.

ЦСКА с 10 баллами в активе находится на пятой строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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