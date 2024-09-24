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Буше — о пяти поражениях «Авангарда» подряд: психологические ошибки стоили нам матчей

Буше — о пяти поражениях «Авангарда» подряд: психологические ошибки стоили нам матчей
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал неудачную серию омского клуба. «Ястребы» проиграли пять последних матчей.

— В чём причины пяти подряд поражений «Авангарда»? Начинали сезон с трёх побед.
— Не знаю, честно. Была пара психологических ошибок, которые стоили нам матчей. Даже в матче со СКА оставались в игре до последних восьми минут. Мы проделали хорошую работу, было много хороших розыгрышей, а затем повторилась одна из таких психологических ошибок, в результате чего СКА вернул себе преимущество в две шайбы. Это был хороший матч в нашем исполнении, мы оставались в игре до этого момента, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
Эксклюзив
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
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