Буше рассказал, что даст КХЛ переход Тони Деанджело в СКА

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал переход защитника Тони Деанджело в СКА.

— Состав СКА пополнил Тони Деанджело. Что он даст КХЛ и СКА в частности?

— Я играл с Тони два года на юниорском уровне, это отличный игрок. У него было несколько хороших сезонов в НХЛ, он был серьёзной фигурой в лиге. Он добавит лиге мастерства, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.