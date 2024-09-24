«Большая потеря. Это лучший игрок «Авангарда». Буше — о тяжёлой травме Ткачёва

Нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о тяжёлой травме форварда омичей Владимира Ткачёва.

— Когда Райан Спунер вернётся в состав, единственным недостающим звеном останется Владимир Ткачёв. Каково «Авангарду» без него?

— Владимир — огромная часть нашей команды, это лучший игрок «Авангарда». Несомненно, это большая потеря для нас. Тяжело было услышать такое ещё до начала тренировочного лагеря. Как я уже и сказал, нам нужно сделать шаг вперёд и начать лучше играть в хоккей. Мы знаем, что нам придётся провести какое-то время без Ткача, поэтому каждому игроку нужно стать лучше, нам нужно стать единым целым.

— Как он участвует в жизни команды сейчас?

— Какое-то время он провёл вне команды, но сейчас вернулся. Он всё ещё в состоит в командном чате. Он — важная часть «Авангарда», — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.