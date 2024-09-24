Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Большая потеря. Это лучший игрок «Авангарда». Буше — о тяжёлой травме Ткачёва

«Большая потеря. Это лучший игрок «Авангарда». Буше — о тяжёлой травме Ткачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о тяжёлой травме форварда омичей Владимира Ткачёва.

— Когда Райан Спунер вернётся в состав, единственным недостающим звеном останется Владимир Ткачёв. Каково «Авангарду» без него?
— Владимир — огромная часть нашей команды, это лучший игрок «Авангарда». Несомненно, это большая потеря для нас. Тяжело было услышать такое ещё до начала тренировочного лагеря. Как я уже и сказал, нам нужно сделать шаг вперёд и начать лучше играть в хоккей. Мы знаем, что нам придётся провести какое-то время без Ткача, поэтому каждому игроку нужно стать лучше, нам нужно стать единым целым.

— Как он участвует в жизни команды сейчас?
— Какое-то время он провёл вне команды, но сейчас вернулся. Он всё ещё в состоит в командном чате. Он — важная часть «Авангарда», — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
Эксклюзив
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android