Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше оценил возвращение Райана Спунера в «Авангард»

Рид Буше оценил возвращение Райана Спунера в «Авангард»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил возвращение форварда Райана Спунера в «Авангард».

— Уже успели пообщаться с Райаном Спунером после объявления о его возвращении в «Авангард»?
— Да, он рад вернуться. Сейчас он в Оттаве, катается и работает самостоятельно. Он чувствует, что готов играть. Сейчас нам нужны техничные игроки, у нас есть проблема с забрасыванием шайб. Поэтому он станет техничным дополнением к нашей команде, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В регулярке прошлого сезона Спунер провёл за «ястребов» 65 встреч, где набрал 61 (23+38) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Спунер сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Полную версию интервью с Ридом Буше читайте на «Чемпионате»:
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
Эксклюзив
«Авангарду» нельзя взваливать всё на Звягина. Игрокам нужно собраться». Интервью с Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android