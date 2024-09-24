Рид Буше оценил возвращение Райана Спунера в «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил возвращение форварда Райана Спунера в «Авангард».

— Уже успели пообщаться с Райаном Спунером после объявления о его возвращении в «Авангард»?

— Да, он рад вернуться. Сейчас он в Оттаве, катается и работает самостоятельно. Он чувствует, что готов играть. Сейчас нам нужны техничные игроки, у нас есть проблема с забрасыванием шайб. Поэтому он станет техничным дополнением к нашей команде, — сказал Буше в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В регулярке прошлого сезона Спунер провёл за «ястребов» 65 встреч, где набрал 61 (23+38) очко. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Спунер сыграл 10 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.