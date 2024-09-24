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Три россиянина попали в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии Sportsnet

Три россиянина попали в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии Sportsnet
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Журналист Джейсон Букала в статье на сайте Sportsnet представил список претендентов на «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона НХЛ.

В список главных претендентов вошёл российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков. Помимо него в этот список попали: Маклин Селебрини, Уилл Смит (оба — «Сан-Хосе Шаркс»), Логан Станковен («Даллас Старз»), Каттер Готье («Анахайм Дакс») и Лейн Хатсон («Монреаль Канадиенс»).

В список претендентов второй очереди попали Николай Коваленко из «Колорадо Эвеланш» и Ярослав Аскаров из «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, регулярный сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября вынесенными матчами в Чехии.

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