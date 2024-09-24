Нападающий «Барыса» Маклауд может уехать в Канаду на суд в ноябре

Канадский нападающий «Барыса» Майкл Маклауд может отправиться на родину в ноябре в связи с судебным делом.

«Мы договаривались с ним о том, что он может отлучиться из-за судебных дел в ноябре на пять-шесть дней. Пока ничего не поменялось. Есть определённые нормативно-процессуальные действия. Вероятность отъезда — 50 на 50, будет необходимость — он уедет. Если не вызовут, то нет», — заявил ТАСС генеральный менеджер казахстанского клуба Олег Болякин.

В январе 2024 года пятерым игрокам сборной Канады, которые участвовали в молодёжном чемпионате мира — 2018, предъявили обвинения в изнасиловании. Среди них был Маклауд.