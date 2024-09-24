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The Athletic: Шестёркин и «Рейнджерс» даже отдалённо не близки к новому контракту

The Athletic: Шестёркин и «Рейнджерс» даже отдалённо не близки к новому контракту
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Журналисты The Athletic со ссылкой на источники рассказали о ситуации с возможным новым контрактом российского голкипера Игоря Шестёркина и «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Два источника в лиге, знакомые с переговорами между лагерем Шестёркина и «Рейнджерс», заявили, что стороны даже отдалённо не близки к новому контракту. Эти источники также указали, что, если к моменту начала чемпионата для «Рейнджерс» 9 октября не будет достигнуто соглашение, переговоры будут отложены до конца сезона.

Конечно, подобные заявления могут измениться — «Рейнджерс» могут согласиться на все требования Шестёркина по контракту в ноябре, и вдруг речь зайдёт о подписании в середине сезона, — но, по всей вероятности, 28-летний вратарь предпочёл бы, чтобы его ничто не отвлекало по ходу сезона.

В пятницу он сказал, что текущее состояние переговоров по контракту его не беспокоит. «Это работа для моего агента. Я просто хочу сосредоточиться на своей игре, на ежедневных тренировках», — сказал Шестёркин», — написано в статье.

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