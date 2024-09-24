Хмелевски — об игре с «Металлургом»: первые 35 минут был просто детский сад

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:5).

– Первые 35 минут был просто детский сад. Так нельзя играть, даже не дали шанс Вязовому. Нам надо всем быть более внимательными.

– За счёт чего удалось перевернуть игру?

– Реализовали большинство. Появились эмоции.

– В чём секрет успешной игры первого звена с Ливо?

– Джош – большой мастер, великолепный игрок. Ему надо просто дать шайбу на клюшку. Ему не надо давать много пространства. Он умный игрок. Сделает гол из минимума.

– Как оцените торжественную церемонию в честь Евгения Бирюкова?

– Было очень интересно. Я первый раз нахожусь на таком мероприятии. Бирюков – легенда «Металлурга». Думаю, его семья гордится им. Он большой пример для на всех. Мы хотим достичь такого уровня, стремимся к нему, — цитирует Хмелевски сайт «Салавата Юлаева».