«Барыс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 24 сентября, в Астане пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в семи встречах. Последние две матча команда проиграла с общим счётом 1:9. «Барыс» находится на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» с шестью баллами в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.