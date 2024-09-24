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Барыс — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Барыс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 24 сентября, в Астане пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в семи встречах. Последние две матча команда проиграла с общим счётом 1:9. «Барыс» находится на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» с шестью баллами в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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