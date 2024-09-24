«Бред полнейший». Защитник «Барыса» Камалов — о том, что в Казахстане не любят русских

Защитник «Барыса» Никита Камалов рассказал о жизни в Казахстане и ответил на вопрос о зимах в Астане.

— Успели освоиться в Астане? Как там живётся?

— Отличный город, превосходные местные жители. Какие-то стереотипы у нас в России были или есть, что русских там не любят — вообще бред полнейший. Отличные, доброжелательные люди. Всегда помогут. Город отличный, красивый — все условия есть для жизни и работы.

— Степь вокруг него впечатляет?

— Вокруг Дубая тоже есть степь, пески. Но мы же не в степи живём, а в городе.

— Не пугает предстоящая зима, когда там часто метель накрывает город?

— Ну, у каждого города свой климат. Это нормально. Когда я в «Сочи» играл, там жара была летом. А зимой туман. Когда душно и жарко, приходится постоянно форму менять — это тоже создает неудобства, как и мороз с метелью, — цитирует Камалова «Известия».

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в семи встречах. Последние две матча «Барыс» проиграл с общим счётом 1:9. Подопечные Дэвида Немировски находятся на последнем месте в общей таблице КХЛ.