Плющев: московское «Динамо» выглядит несколько неуправляемым, играет волнами

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о проблемах московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Для меня нынешние проблемы московского «Динамо» и Алексея Кудашова — сюрприз. Всё-таки летом бело-голубым удалось приобрести нескольких не самых последних хоккеистов, причём на определённые роли.

Но пока команда выглядит несколько неуправляемой, играет волнами. Со стороны кажется, что есть определённые внутренние проблемы.

Для меня барометр — молодёжь. Летом лихо уехал Чернышов, почти не играет талантливый Рябкин. Получается, у молодёжи на данном этапе нет будущего в «Динамо» — и она это чувствует.

— О каких внутренних проблемах речь?

— Скажу так — летом не удалось детально проанализировать предыдущие три сезона и причины неудач. Всё-таки «Динамо» — это структура с большими традициями, легендарный клуб. Но истинных «динамовцев» к команде и к анализу ситуации как будто бы не подпускают. А если кадровые выводы не сделаны, то проблемы обязательно переходят на будущее, что мы и видим, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Московское «Динамо» с шестью баллами в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.