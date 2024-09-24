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Илья Ковальчук выступил за проведение футбольного дерби «Спартак» – «Динамо» с Овечкиным

Илья Ковальчук выступил за проведение футбольного дерби «Спартак» – «Динамо» с Овечкиным
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук выступил за проведение футбольного дерби «Спартак» – «Динамо» с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Давайте это сделаем, почему нет? Думаю, в следующем году можно это устроить», — приводит слова Ковальчука «Советский спорт».

Напомним, 11 сентября 2024 года Илья Ковальчук сыграл в Матче звёзд московского «Спартака», приуроченного к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Александр Овечкин проводил матч за футбольное «Динамо» летом 2022 года во встрече с «Амкалом».

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