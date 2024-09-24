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Юные хоккеисты московского «Динамо» извинились за нецензурную кричалку про «Спартак»

Юные хоккеисты московского «Динамо» извинились за нецензурную кричалку про «Спартак»
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Хоккеисты московского «Динамо» 2012 года рождения извинились после появления в интернете видео, где юные игроки поют нецензурную кричалку про «Спартак». Видеообращение было опубликовано в соцсетях спортивной школы «Динамо» имени А.И. Чернышёва.

Ранее в Сети появилось видео из раздевалки бело-голубых, где хоккеисты после победы над «Спартаком» оскорбляют соперника, исполняя песню с нецензурной лексикой.

Извинения также принёс тренер «Динамо», который объяснил поведение своих подопечных сильными эмоциями и пообещал «работать над повышением спортивной этики и воспитывать в команде уважение к соперникам вне зависимости от обстоятельств».

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