Юные хоккеисты московского «Динамо» извинились за нецензурную кричалку про «Спартак»

Хоккеисты московского «Динамо» 2012 года рождения извинились после появления в интернете видео, где юные игроки поют нецензурную кричалку про «Спартак». Видеообращение было опубликовано в соцсетях спортивной школы «Динамо» имени А.И. Чернышёва.

Ранее в Сети появилось видео из раздевалки бело-голубых, где хоккеисты после победы над «Спартаком» оскорбляют соперника, исполняя песню с нецензурной лексикой.

Извинения также принёс тренер «Динамо», который объяснил поведение своих подопечных сильными эмоциями и пообещал «работать над повышением спортивной этики и воспитывать в команде уважение к соперникам вне зависимости от обстоятельств».