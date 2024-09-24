«Ротенберг найдёт взаимопонимание». Черкас — о проблемах Тони Деанджело с тренерами

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас прокомментировал переход американского защитника Тони Деанджело в петербургский клуб.

— Во-первых, он в хорошем возрасте. 29 лет, не больше 30. Во-вторых, я считаю, что это реальное усиление в обороне. Насколько я знаю, Земчёнок получил серьёзную травму и пока не сможет играть. СКА укрепляется.

— Как думаете, американец долго будет адаптироваться к КХЛ?

— Я думаю, навряд ли долго. Может быть, какая-то акклиматизация по времени и всё, потому что площадки у нас такие же, всё такое же. Мне кажется, он быстро должен войти в игру.

— У Тони в НХЛ были проблемы с тренерами. У вас нет опасений, что в СКА может повторится неприятная история?

— Сложно сказать. Думаю, что руководство СКА, приглашая этого игрока, знало об этих проблемах. Может, они предварительно с ним созвонились и переговорили, но, мне кажется, что главный тренер Роман Борисович очень коммуникабельный человек, найдёт взаимопонимание. Всё идёт по плану, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».