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Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королёв

Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королёв
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Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Евгений Королёв. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем «Барыс» — «Динамо» Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королёва.

Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — сказано в сообщении «Барыса».

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в семи встречах. Последние две матча команда проиграла с общим счётом 1:9. «Барыс» находится на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги.

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