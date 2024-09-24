В МХЛ впервые в истории состоится матч под открытым небом

В субботу, 7 декабря 2024 года, в Туле состоится первый в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) матч на открытом воздухе «Молодёжная классика». В нём встретятся «Академия Михайлова» и действующий обладатель Кубка Харламова «СКА-1946». Встреча пройдёт на футбольном стадионе «Арсенал».

«Проведение матча на открытом воздухе – важный шаг для популяризации молодёжного хоккея. МХЛ благодарит клуб «АКМ», который выступил с инициативой провести такую игру впервые в истории лиги. Хоккей в Тульской области активно развивается, в 2023 году столица региона успешно приняла Кубок Вызова, который прошёл при полных трибунах. Теперь 7 декабря в Туле состоится исторический для МХЛ матч под открытым небом – «Молодёжная классика», — заявил вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.