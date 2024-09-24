«Слова Ротенберга очень сильны». Плющев — о снижении зарплаты Никишина в СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался по поводу снижения зарплаты капитана СКА Александра Никишина.

«Никогда не сталкивался с этим в своей практике, чтобы действующие контракты подписывались, а потом переподписывались. Видимо, слова убеждения Романа Борисовича Ротенберга очень сильны. Игроки идут ему навстречу. Очевидно, они приобрели далеко не самого дешёвого хоккеиста, поэтому надо вписываться в потолок зарплат. Но вообще, конечно, для меня это удивительно. Не знаю, будут ли другие теперь опасаться за свою зарплату. Думаю, что в Санкт-Петербурге есть возможности компенсировать игрокам понесённые потери другими вариантами. Видимо, так оно и происходит», — цитирует Плющева «ВсёПроСпорт».

Напомним, вчера, 23 сентября, СКА объявил о подписании контракта с американским защитником Тони Деанджело. Минувший сезон Тони провёл в «Каролине», где набрал 11 очков в 31 матче. Он забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 371 матч в НХЛ, где защитник набрал 210 (48+162) очков.