Сегодня, 24 сентября 2024 года исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» был назначен Евгений Королёв. Данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

В связи с этим, «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто должен стать новым главным тренером «Барыса»?»

Казахстанский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу в семи встречах. Последние две матча команда проиграла с общим счётом 1:9. «Барыс» находится на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Сегодня клуб из Астаны сыграет с московским «Динамо».