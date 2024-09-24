Агент Алексей Дементьев назвал причины неудачной серии «Авангарда»

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал о серии «Авангарда» из пяти поражений подряд и оценил работу главного тренера «ястребов» Сергея Звягина.

«Мне кажется, что у «Авангарда» всё-таки есть игра, которую он показывает, причём достаточно интересная игра, другое дело, что нет результата. Понятно, что с самого начала чемпионата отсутствовал Буше, получил травму Ткачёв. Это расстроило ряды команды при игре в большинстве, и они не показывают того, на что команда опиралась в прошлом сезоне.

Не могу сказать, что команда буксует. Нет, мне кажется, что играет достаточно активно, имеет шансы. Просто соперники также готовятся играть достаточно серьёзно против «Авангарда» и не предоставляют им шанса. Настораживает, конечно, что команда в принципе не забивает. И в предыдущем матче до СКА, когда они дома проиграли 0:3 «Автомобилисту». Но вчера вернулись в игру, достаточно серьёзно играли, с хорошим накатом. Опять же — отыгрались, но не хватило довести дело до логического конца. Удаления, которые были совершенно ненужные и не вовремя, очень сильно ослабили игру.

По поводу работы самого тренера, я не думаю, что стоит принимать поспешные решения и рубить с плеча. Всё-таки вратари, бывшие вратари являются достаточно интересными, вдумчивыми тренерами, которые имеют свой взгляд на хоккей, прекрасные мотиваторы. Сергей Звягин, на мой взгляд, с этим очень хорошо справляется. Нельзя забывать, что также на лавочке стоит генеральный менеджер команды Антон Курьянов, помогающий своим авторитетом и знаниями вести команду к тем результатам, которые они хотят видеть. Чемпионат длинный, не думаю, что прямо сейчас необходимо принимать какие-то резкие решения», — приводит слова Дементьева Metaratings.

«Авангард» текущий сезон начал с трёх побед подряд, однако затем уступил в четырёх матчах кряду. Игра со СКА стала для омичей пятой проигранной подряд.