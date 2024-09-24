ЦСКА в гостях всухую победил «Амур», забросив три безответные шайбы
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Окулов) – 30:36 (5x5) 0:2 Окулов (Дроздов, Каменев) – 34:21 (5x5) 0:3 Полтапов (Абрамов) – 38:09 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 11-й минуте второй двадцадтминутки Владислав Каменев с передачи Константина Окулова открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Константин Окулов с передач Ивана Дроздова и Владислава Каменева удвоил преимущество московских армейцев. На 19-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Виталия Абрамова сделал счёт 3:0.
Для хабаровского клуба это поражение стало третьим подряд.
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