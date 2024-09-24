ЦСКА в гостях всухую победил «Амур», забросив три безответные шайбы

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второй двадцадтминутки Владислав Каменев с передачи Константина Окулова открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Константин Окулов с передач Ивана Дроздова и Владислава Каменева удвоил преимущество московских армейцев. На 19-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Виталия Абрамова сделал счёт 3:0.

Для хабаровского клуба это поражение стало третьим подряд.