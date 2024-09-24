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Крикунов — о решении Никишина: с бонусами он заработает больше, регламент позволяет

Крикунов — о решении Никишина: с бонусами он заработает больше, регламент позволяет
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал новость о понижении базового годового контракта защитника СКА Александра Никишина за счёт повышения бонусной части.

«Все обсуждают понижение контракта Никишина. Я бы не говорил о понижении, есть же базовая зарплата и бонусы. Если он с бонусами заработает больше, то почему бы не перезаключить договор? Есть же регламент. Если регламент позволяет это делать, значит, так можно поступить.

Ну и я не вижу вообще в этом проблем. К нам приехал сильный защитник [Деанджело], он будет играть в КХЛ, повысит её уровень. Надо радоваться, что в такое сложное время к нам едут такие игроки», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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