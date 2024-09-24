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Адмирал — Витязь, результат матча 24 сентября 2024, счет 6:3, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Витязь»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Старков (Гутик, Солянников) – 04:17 (5x4)     2:0 Завгородний – 13:17     3:0 Родевальд (Фьоре, Шулак) – 17:54 (5x4)     3:1 Барак (Чехович, Бучельников) – 18:26 (5x5)     3:2 Чехович (Рой, Бучельников) – 21:11 (4x3)     4:2 Фьоре (Завгородний) – 23:57 (5x5)     5:2 Аноховский (Муранов) – 27:43 (5x5)     5:3 Чехович (Барак, Бучельников) – 33:43 (5x5)     6:3 Шестаков (Петухов) – 39:34 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Степан Старков с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Дмитрий Завгородний удвоил преимущество хозяев, реализовав буллит. На 18-й минуте периода Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Либора Шулака сделал счёт 3:0. На 19-й минуте Дерек Барак с передач Ивана Чеховича и Дмитрия Бучельникова размочил счёт в игре.

В начале второго периода Иван Чехович с передач Джереми Роя и Дмитрия Бучельникова сократил отставание гостей до минимума. На четвёртой минуте периода Джованни Фьоре с передачи Дмитрия Завгороднего забросил четвёртую шайбу в ворота «Витязя». На восьмой минуте периода Никита Аноховский с передачи Ивана Муранова сделал счёт 5:2. На 14-й минуте периода Иван Чехович с передач Дерека Барака и Дмитрия Бучельникова забросил третью шайбу «Витязя» в игре, оформив дубль. На последней минуте второго периода Аркадий Шестаков с передачи Егора Петухова сделал счёт 6:3.

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