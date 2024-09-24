«Адмирал» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Витязь»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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На пятой минуте первого периода Степан Старков с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Дмитрий Завгородний удвоил преимущество хозяев, реализовав буллит. На 18-й минуте периода Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Либора Шулака сделал счёт 3:0. На 19-й минуте Дерек Барак с передач Ивана Чеховича и Дмитрия Бучельникова размочил счёт в игре.

В начале второго периода Иван Чехович с передач Джереми Роя и Дмитрия Бучельникова сократил отставание гостей до минимума. На четвёртой минуте периода Джованни Фьоре с передачи Дмитрия Завгороднего забросил четвёртую шайбу в ворота «Витязя». На восьмой минуте периода Никита Аноховский с передачи Ивана Муранова сделал счёт 5:2. На 14-й минуте периода Иван Чехович с передач Дерека Барака и Дмитрия Бучельникова забросил третью шайбу «Витязя» в игре, оформив дубль. На последней минуте второго периода Аркадий Шестаков с передачи Егора Петухова сделал счёт 6:3.