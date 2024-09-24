Бабаев предположил, сколько игр есть у Звягина для исправления ситуации в «Авангарде»

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил работу главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина. Напомним, омский клуб потерпел пять поражений подряд.

«Не потерял ли Звягин команду сразу? Тяжело сказать, будет понятно после того, как он сможет в трудные моменты что-то менять, идти против своих каких-то хоккейных принципов. Наверное, в этом будет отражаться его опыт, который есть. Звягин работал со многими тренерами, он понимает, что делать. Думаю, он идёт своей дорогой, у него есть время.

Думаю, есть карт-бланш, есть игр 15-20, чтобы сработать и показать, соединить команду. Увольнять человека после 7-10 матчей, я не думаю, что есть какой-то смысл в этом. Потому что ещё притирается команда. В любом случае одно дело предсезонные игры, а другое дело уже чемпионат, где ты уже играешь с реальными командами, которые под твою тактику подстраиваются. Вот сможет ли Звягин быть гибким в тактике — от этого будет зависеть, насколько его команда будет гибкой», — цитирует Бабаева Metaratings.