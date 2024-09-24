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Иван Выдренков: СКА — главный раздражитель КХЛ, все хотят победить нас

Иван Выдренков: СКА — главный раздражитель КХЛ, все хотят победить нас
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Защитник СКА Иван Выдренков заявил, что на матчи с армейским клубом команды КХЛ настраиваются по-особенному.

— Можете ли вы назвать СКА главным раздражителем КХЛ? Чувствуете ли вы по соперникам, что они сильнее всего хотят победить именно СКА?
— Да, 100%. Каждая команда настраивается на нас. Можете заметить по предыдущим матчам, которые были очень тяжёлыми, команды на нас сильно настраивались. Все хотят победить нас, — приводит слова Выдренкова «Спорт день за днём».

В текущем сезоне СКА одержал четыре победы в семи матчах. С 11 баллами в активе подопечные Романа Ротенберга занимают третье место в таблице Запада.

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