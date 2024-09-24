«Не за деньгами надо гнаться, а за игрой». Кожевников о решении Никишина снизить зарплату

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил решение капитана СКА Александра Никишина пойти на понижение зарплаты в клубе. Сообщается, что бонусами игрок может заработать больше.

«В наше время было совсем по-другому. У всех была стандартная зарплата, если ты не получал деньги от спорткомитета как игрок сборной. Сравнивать бесполезно. А сейчас дают на 50 тысяч больше, и они все перебегают в другие клубы. Тогда была клубная преданность, а сейчас деньги решают всё. Мы всё это сломали.

Уверен, что Никишин ещё заработает своё, он сделал это для команды. Он ещё молодой, но уже полноценная звезда. У Саши большие перспективы, готов уже играть в НХЛ. Видно, что он настоящий капитан, СКА с ним по-другому себя чувствует. Если он пошёл на понижение зарплаты, то молодец. Не за деньгами надо гнаться, а за игрой. Конечно, ему хочется и Кубок Гагарина выиграть перед отъездом [в НХЛ]», — цитирует Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Александр Никишин в нынешнем сезоне сыграл пять матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.