Владимир Крикунов назвал причину неудачного старта «Металлурга» в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о тяжёлом старте сезона для «Металлурга» в Континентальной хоккейной лиге. Магнитогорский клуб одержал лишь три победы в восьми матчах и на данный момент занимает девятое место в Западной конференции с шестью очками.

«В начале сезона меня удивляет Магнитогорск (смеётся). Связываю такой старт с психологией. Но вроде они начали выходить из сложившегося положения. Наверное, Разин дал им хорошо отдохнуть, поэтому они всё никак не могли прийти в себя. Похоже, отдых закончился, начали играть, побеждать. По составу и по всему «Металлург» находится не на том месте, на котором должен. У них должно быть всё нормально. Сейчас они уже отходят от чемпионства прошлого года», — цитирует Крикунова Legalbet.

В последних двух матчах с «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым» магнитогорский клуб одержал две победы. Постепенно в состав возвращаются травмированные лидеры команды.