«Расплакался и не мог говорить». Джереми Рёник об эмоциях от включения в Зал славы хоккея

Известный американский хоккеист Джереми Рёник рассказал о своей эмоциональной реакции после того, как ему позвонили и сообщили, что его введут в Зал хоккейной славы.

«Я словно попал под поезд и не мог говорить. Я плакал перед баристой в Starbucks, что было довольно забавно», — цитирует Рёника пресс-служба «Чикаго Блэкхоукс».

Рёник стал третьим рождённым в США хоккеистом (первые двое — Джо Маллен и Майк Модано), кто смог забросить более 500 шайб в НХЛ. Рёник — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в составе сборной США. Американский форвард никогда не выигрывал Кубок Стэнли. Помимо Рёника, в Зал славы хоккея в конце июня были введены защитник Ши Уэбер и нападающий Павел Дацюк.