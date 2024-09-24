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Торторелла пригласил отца Джонни Годро помочь провести тренировку «Филадельфии»

Торторелла пригласил отца Джонни Годро помочь провести тренировку «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла пригласил отца Джонни Годро помочь провести тренировку «Флайерз». Гай Годро является хоккейным тренером.

«Я позвонил ему и пригласил принять участие в тренировке. Он ведь тренер, я впервые встретился с ним сегодня, никогда не пересекался с ним ранее. Его семья переживает ужасную трагедию. Он ведь отличный тренер, и показал это, работая с молодыми игроками. Я посчитал хорошей идеей пригласить его к нам, он немного стеснялся. Возможно, мы пригласим его ещё пару раз на этой неделе, мы были рады видеть его здесь», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

Напомним, Джонни и Мэттью Годро были сбиты пьяным водителем во время езды на велосипедах, в результате чего скончались.

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