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Сибирь — Сочи, результат матча 24 сентября, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» одержала шестую победу подряд, обыграв «Сочи», и возглавила таблицу Востока
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Сочи». Победу одержали новосибирцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Никонов (Уткин) – 14:10 (5x5)     1:1 Бутузов (Белоусов, Бек) – 22:34 (5x4)     2:1 Пьянов (Кара, Карпов) – 22:58 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Пьянов) – 47:36 (4x4)     3:2 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x4)     4:2 Андреофф (Мёрфи) – 59:46 (en)    

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «Сочи» Андрей Никонов. В начале второго периода новосибирцы с интервалом в 24 секунды забросили две шайбы подряд и перевернули ход матча — отличились Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у «Сибири» отличился Тейлор Бек, за «Сочи» гол забил Тимур Хафизов. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Энди Андреофф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сибирь» одержала шестую победу подряд и возглавила таблицу Восточной конференции с 12 очками.

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