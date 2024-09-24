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Николишин — о Кузнецове: преступление — игроку такого калибра не давать игрового времени

Николишин — о Кузнецове: преступление — игроку такого калибра не давать игрового времени
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Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался об игровом времени нападающего Евгения Кузнецова в СКА. За восемь проведённых матчей в текущем сезоне звёздный форвард в среднем проводит на площадке 15 минут и 44 секунды.

«Его игровое время – 16 минут. Для меня это вообще преступление – игроку такого калибра не давать игрового времени. Если человек умеет, доказал это и способен, почему вы его лишаете? Все остальные факторы, что он вернулся в КХЛ, давно не играл, там другие партнёры, другой хоккей – это всё отговорки. Ему нужно давать это игровое время, а это уже вопрос к тренерскому штабу», – цитирует Николишина «Хоккей на Кинопоиске».

На счету Кузнецова одна заброшенная шайба и четыре передачи за восемь игр в составе СКА.

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