Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Сибири»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4). Сочинский клуб потерпел третье поражение подряд и обосновался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
«По самоотдаче претензий нет. С первой минуты вышли, были готовы играть против сильного противника. Команду «Сибирь» с победой. Не хватило нам в решающей стадии последнего паса, броска. Просили ребят более нацеленно сыграть перед воротами», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с астанинским «Барысом». Матч пройдёт 26 сентября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Никонов (Уткин) – 14:10 (5x5) 1:1 Бутузов (Белоусов, Бек) – 22:34 (5x4) 2:1 Пьянов (Кара, Карпов) – 22:58 (5x5) 3:1 Бек (Мёрфи, Пьянов) – 47:36 (4x4) 3:2 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x4) 4:2 Андреофф (Мёрфи) – 59:46 (en)
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