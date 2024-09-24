Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Сибири» (2:4). Сочинский клуб потерпел третье поражение подряд и обосновался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«По самоотдаче претензий нет. С первой минуты вышли, были готовы играть против сильного противника. Команду «Сибирь» с победой. Не хватило нам в решающей стадии последнего паса, броска. Просили ребят более нацеленно сыграть перед воротами», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с астанинским «Барысом». Матч пройдёт 26 сентября.