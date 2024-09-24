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«У нас есть более готовые ребята». Зубов — об отсутствии легионеров в матче с «Сибирью»

«У нас есть более готовые ребята». Зубов — об отсутствии легионеров в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов объяснил ротацию состава и отсутствие шести игроков в матче с «Сибирью» (2:4).

— Шесть человек сегодня отсутствовало, в том числе легионеры. Почему?
— На данный момент у нас есть ребята, которые более готовы в физическом плане, чем легионеры. Поэтому они сегодня играли.

— Почему так получилось?
— Так бывает, это хоккей, кто-то добавляет, кто-то выпадает. Мы пытаемся использовать возможности всех игроков, которые у нас есть на сегодня. Сейчас они показались нам сильнее, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сочинский клуб потерпел третье поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Никонов (Уткин) – 14:10 (5x5)     1:1 Бутузов (Белоусов, Бек) – 22:34 (5x4)     2:1 Пьянов (Кара, Карпов) – 22:58 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Пьянов) – 47:36 (4x4)     3:2 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x4)     4:2 Андреофф (Мёрфи) – 59:46 (en)    
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