«У нас есть более готовые ребята». Зубов — об отсутствии легионеров в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов объяснил ротацию состава и отсутствие шести игроков в матче с «Сибирью» (2:4).

— Шесть человек сегодня отсутствовало, в том числе легионеры. Почему?

— На данный момент у нас есть ребята, которые более готовы в физическом плане, чем легионеры. Поэтому они сегодня играли.

— Почему так получилось?

— Так бывает, это хоккей, кто-то добавляет, кто-то выпадает. Мы пытаемся использовать возможности всех игроков, которые у нас есть на сегодня. Сейчас они показались нам сильнее, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Сочинский клуб потерпел третье поражение подряд.