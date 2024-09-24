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«Не хватало свежести, через день легче играть». Епанчинцев — о победе над «Сочи»

«Не хватало свежести, через день легче играть». Епанчинцев — о победе над «Сочи»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги победного матча с «Сочи» (4:2) и заявил о нехватке свежести у игроков новосибирского клуба.

«Непростой, сложный матч. Соперник нам предоставил быстрый хоккей, атакующий, много прессинговал, особенно в чужой зоне. Наверное, первые семь-восемь минут входили в игру, совершали ненужные ошибки. Хорошо, что где-то перестроились, вратарь сыграл надёжно в этих моментах, кроме пропущенного гола.

Нужная победа с нашей стороны. Не хватало нам сегодня той свежести, которая была в предыдущих играх. Два дня перерыва повлияли, через день легче играть. Тем и ценна эта победа, где-то болельщик нас взбодрил. Были ненужные удаления в чужой зоне, которые осложнили жизнь, но, к счастью, дотерпели», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Никонов (Уткин) – 14:10 (5x5)     1:1 Бутузов (Белоусов, Бек) – 22:34 (5x4)     2:1 Пьянов (Кара, Карпов) – 22:58 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Пьянов) – 47:36 (4x4)     3:2 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x4)     4:2 Андреофф (Мёрфи) – 59:46 (en)    
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