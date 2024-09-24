«Не хватало свежести, через день легче играть». Епанчинцев — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги победного матча с «Сочи» (4:2) и заявил о нехватке свежести у игроков новосибирского клуба.

«Непростой, сложный матч. Соперник нам предоставил быстрый хоккей, атакующий, много прессинговал, особенно в чужой зоне. Наверное, первые семь-восемь минут входили в игру, совершали ненужные ошибки. Хорошо, что где-то перестроились, вратарь сыграл надёжно в этих моментах, кроме пропущенного гола.

Нужная победа с нашей стороны. Не хватало нам сегодня той свежести, которая была в предыдущих играх. Два дня перерыва повлияли, через день легче играть. Тем и ценна эта победа, где-то болельщик нас взбодрил. Были ненужные удаления в чужой зоне, которые осложнили жизнь, но, к счастью, дотерпели», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.