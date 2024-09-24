ФХР проведёт Кубок России и новые международные турниры в формате 3х3

Федерация хоккея России проведёт Кубок России 3х3, а также новые международные турниры, сообщает пресс-служба ФХР.

Первый Кубок России 3х3 пройдёт в сезоне-2024/2025. К участию приглашаются команды со всей страны, которые будут поделены на группы. В каждой из них будет разыграна путёвка в суперфинал, где лучшие разыграют Кубок России.

Помимо Кубка России, под эгидой ФХР Экстремальная хоккейная лига (XHL) организует международный турнир по хоккею 3х3. Он пройдёт с участием команд из Турции, ЮАР, ОАЭ, Малайзии. Также приглашения будут направлены Беларуси, Казахстану, Киргизии, Узбекистану и другим странам. В ближайшее время организаторы совместно определят место проведения первого турнира.