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«Не ожидали такого напора от них». Форвард «Сибири» — о победе над «Сочи»

«Не ожидали такого напора от них». Форвард «Сибири» — о победе над «Сочи»
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Комментарии

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал победу над «Сочи» (4:2) и заявил, что не ожидал такого резвого старта матча от соперника.

— Первый период «Сибирь» проспала. Не было ли это связано с недооценкой соперника, много лидеров у них сегодня было?
— На самом деле никакой недооценки не было, просто мы не ожидали такого напора от «Сочи». После первого периода поговорили в раздевалке, вышли с другим настроем.

— Нет ли у «Сибири» эмоционального выгорания на фоне такой серии?
— Никто не обращает внимания, классно, что побеждаем, вообще круто, радуем болельщиков у себя дома. Надеюсь, так и будет продолжаться, что так хорошо дома будем играть.

— Как влились в первую спецбригаду большинства?
— Да я играл с ними в прошлом году, вообще никаких проблем, я знаю, что делать. Коммуникация есть, никаких проблем не существует, — сказал Белоусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Никонов (Уткин) – 14:10 (5x5)     1:1 Бутузов (Белоусов, Бек) – 22:34 (5x4)     2:1 Пьянов (Кара, Карпов) – 22:58 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Пьянов) – 47:36 (4x4)     3:2 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x4)     4:2 Андреофф (Мёрфи) – 59:46 (en)    
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