«Не ожидали такого напора от них». Форвард «Сибири» — о победе над «Сочи»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал победу над «Сочи» (4:2) и заявил, что не ожидал такого резвого старта матча от соперника.
— Первый период «Сибирь» проспала. Не было ли это связано с недооценкой соперника, много лидеров у них сегодня было?
— На самом деле никакой недооценки не было, просто мы не ожидали такого напора от «Сочи». После первого периода поговорили в раздевалке, вышли с другим настроем.
— Нет ли у «Сибири» эмоционального выгорания на фоне такой серии?
— Никто не обращает внимания, классно, что побеждаем, вообще круто, радуем болельщиков у себя дома. Надеюсь, так и будет продолжаться, что так хорошо дома будем играть.
— Как влились в первую спецбригаду большинства?
— Да я играл с ними в прошлом году, вообще никаких проблем, я знаю, что делать. Коммуникация есть, никаких проблем не существует, — сказал Белоусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 24 сентября 2024
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