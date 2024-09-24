«Не ожидали такого напора от них». Форвард «Сибири» — о победе над «Сочи»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал победу над «Сочи» (4:2) и заявил, что не ожидал такого резвого старта матча от соперника.

— Первый период «Сибирь» проспала. Не было ли это связано с недооценкой соперника, много лидеров у них сегодня было?

— На самом деле никакой недооценки не было, просто мы не ожидали такого напора от «Сочи». После первого периода поговорили в раздевалке, вышли с другим настроем.

— Нет ли у «Сибири» эмоционального выгорания на фоне такой серии?

— Никто не обращает внимания, классно, что побеждаем, вообще круто, радуем болельщиков у себя дома. Надеюсь, так и будет продолжаться, что так хорошо дома будем играть.

— Как влились в первую спецбригаду большинства?

— Да я играл с ними в прошлом году, вообще никаких проблем, я знаю, что делать. Коммуникация есть, никаких проблем не существует, — сказал Белоусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.