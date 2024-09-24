«Спартак» заключил двусторонний контракт с нападающим Демидом Мансуровым

«Спартак» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Демидом Мансуровым, сообщает пресс-служба клуба.

В концовке прошлого сезона 24-летний центрфорвард провёл за «Спартак» 14 матчей в чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 5 (1+4) очков. В нынешнем сезоне Мансуров делит лидерство по показателю полезности в составе воскресенского «Химика», набрав 4 (1+3) очка и «+7» в семи играх за фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ. В системе красно-белых Демид выступает с 2021 года, став c «Химиком» обладателем Кубка Петрова — 2022/2023.

В текущем сезоне «Спартак» после семи проведённых матчей занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.